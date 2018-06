Lindenfest lockte viele Gäste zur Feuerwehr

Lange Tradition





Zum Lindenfest am Feuerwehrgerätehaus hatte die Freiwillige Feuerwehr eingeladen. Bei angenehmen Temperaturen fanden viele Besucher den Weg dorthin und verbrachten eine angenehme Zeit.Dass das Lindenfest eine lange Tradition hat, besagt schon der Name. Dieser geht auf die ehemalige Linde im alten Schützengarten zurück, wo vor vielen Jahren das Fest seinen Anfang genommen hatte. Jetzt spielt sich seit Jahren das Geschehen in den Fahrzeughallen sowie auf dem geräumigen Hof des Feuerwehrgerätehauses ab. Erster Vorsitzender Udo Fuhrmann freute sich nach der Begrüßung über die vielen anderen Feuerwehren, die ihre Verbundenheit mit der Redwitzer Feuerwehr mit einem Besuch zum Ausdruck brachten. Den Auftakt hatte eine Demonstration der Redwitzer Kinderfeuerwehr gemacht. Bei "Personenrettung" und "Fahrzeugabsicherung" zeigten die Jüngsten, was sie bereits können und wozu eine Kinderfeuerwehr fähig ist. Während der gesamten Veranstaltung war bei einer Fahrzeugschau die Möglichkeit gegeben, einen genaueren Blick auf die verschiedenen Feuerwehrfahrzeuge und deren Ausrüstung zu werfen. Gerne gaben die Feuerwehrler Auskunft und erläuterten die Ausrüstung und deren Handhabung fachgerecht. Weiter gaben sie Auskunft über die Arbeit der Feuerwehr und deren Einsatzgebiete.Gut gewählt und kalkuliert war das Angebot an Speisen und Getränken. Auch die Jugendfeuerwehr beteiligte sich mit einem Essensstand. Bis in den Abend ließen es sich die Besucher gut gehen und blieben in harmonischer Runde beisammen.