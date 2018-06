Lindenfest in Meedensdorf

Der Obst- und Gartenbauverein sowie die Feuerwehr Meedensdorf laden am Sonntag, 1. Juli, zum traditionellen Lindenfest am Dorfplatz ein. Das Fest beginnt um 9.30 Uhr mit einen Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr beginnt das Kinderprogramm mit Zauberer Didino, von 16.30 bis 17.30 Uhr wird Ponyreiten im Hof der Familie Schneider, von 16 bis 18 Uhr Kinderschminken im Garten der Familie Trunda sowie Fingernägel lackieren am Brunnenplatz angeboten. Um 17.30 Uhr gibt Zauberer Didino nochmals eine Vorstellung. "Manni und seine Rebellen" werden ab 17 Uhr live am Brunnenplatz aufspielen. red