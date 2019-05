Der Kleintierzuchtverein lädt am Samstag, 25. Mai, zum Lindenfest am Schneitruff in Schney, ein. Los geht's um 14 Uhr. Es gibt Kuchen und Kaffee sowie diverse Brotzeiten. Der Vorstand bittet alle Mitglieder, am Freitag, 24. Mai, um 14 Uhr zu einem Arbeitsdienst ins Züchterheim zu kommen. red