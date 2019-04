Lindauer Straße: Bald Tempo 30?

Am Montag, 8. April, findet um 19.30 Uhr im Rathaus eine Sitzung des Gemeinderats statt. Beraten wird unter anderem über den Antrag auf Errichtung eines Parkplatzes, den Neubau eines Einfamilienhauses, die Erweiterung einer Garage und den Umbau des Bahnhofsgebäudes. Weitere Themen sind ein Förderantrag für die Schule, ein Antrag des Fremdenverkehrsvereins Trebgasttal auf eine Bezuschussung der Erstellung einer Broschüre, ein Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 in der Lindauer Straße sowie die Bebauung gemeindlicher Grundstücke in der Lindenstraße. red