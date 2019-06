Lina Dorscht ist bayerische Vizemeisterin

Der FC Wüstenselbitz hat die bayerische Meisterschaft im Cross-Country-Mountainbike ausgerichtet. Bei bestem Wetter war die "Strecke der tausend Wurzeln" anspruchsvoll und verlangte von den Fahrern volle Konzentration.Vom TSV Scheßlitz erreichte Nicklas Herold in der U9 bei 26 Teilnehmern den achten Platz.

In der U13 erfuhr sich Johanna Stichling vom TSV Scheßlitz den sechsten Platz, Aaron Röhl kam in der U13 auf Rang 28. Laurenz Stichling erkämpfte sich in der U15 den 24. Platz.

Vom TSV Scheßlitz/Conway-Triple2-Racing Team startete Lina Dorscht in der U19. Nach durchwachsener Anfangsphase errang sie den bayerischen Vizemeistertitel. Im Rennen der Elite wurde Kilian Tscharke Achter, sein Bruder Linus Neunter.

Am Tag darauf fand der Franken-Bike-Marathon in Trieb statt. Auf der Kurzdistanz (19 Kilometer/400 Höhenmeter) hielt Linus Tscharke bei den Herren zunächst gut mit, verlor jedoch den Anschluss an die Spitze. Er musste den Rest alleine fahren und erreichte Platz 3. Kilian Tscharke startete bei den Herren auf der Mitteldistanz (48 Kilometer/1400 Höhenmeter). Nach dem zweiten Anstieg schüttelte er noch einen Mitstreiter ab und fuhr den Sieg nach Hause. In der Altersklasse Herren III startete Roland Söldner vom TSV Scheßlitz. Er fuhr über die Königsdistanz (87 Kilometer/2700 Höhenmeter) und erzielte den dritten Platz. red