Limbacher Liste tritt für lebendige Orte ein

Lisa Kieslinger Den Ausbau der Freizeitgestaltung für Jung und Alt, eine Mitfahrbank sowie eine bessere Mobilfunkabdeckung und vieles mehr: Die Limbacher Liste (LL) hat einiges auf ihrer Agenda stehen - für ihren Ort, aber auch für alle anderen Ortsteile der Stadt Eltmann, die alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

Gegen den Mitgliederschwund

Viele Vereine haben derzeit mit enormem Mitgliederschwund zu kämpfen. Und das macht sich in Limbach zum Teil schon im Gemeindeleben bemerkbar: Anfänglich haben beim Flößerfest viel mehr Vereine mitgewirkt. Mittlerweile sind es nur noch drei. Dadurch wird es natürlich immer schwieriger, ein solches Fest stemmen zu können. Die Kandidaten der Limbacher Liste wollen die Vereine unterstützen und diesem Trend entgegenwirken. Ihrer Ansicht nach werden Orte, die keine Vereine mehr haben, zu Schlaforten. Und das gilt nicht nur für Limbach, sondern auch für alle anderen Ortsteile der Stadt Eltmann.

Auch die Älteren im Dorf dürfen nicht vergessen werden. In Limbach gibt es dafür bereits die Adventsfeier für Senioren. Doch warum solche Veranstaltungen nicht das ganze Jahr über anbieten, um Älteren in der Dorfgemeinde etwas zu bieten?

Ein weiterer Gedanke ist es, einen Treffpunkt zu schaffen, wo sich die gesamte Dorfgemeinde unverbindlich treffen kann. Und hier machen die Kandidaten der Limbacher Liste direkt Nägel mit Köpfen: Sie stellen am Festplatz, direkt am Radweg, eine neue Bank auf, die von der Lebenshilfe in Augsfeld gebaut wurde. Ein Treffpunkt für die Dorfgemeinde - und natürlich auch als Raststätte für die vorbeifahrenden Fahrradfahrer.

Auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und eine Mitfahrbank stehen auf der Agenda der Limbacher Liste. Zwar gibt es in Ebelsbach eine gute Zugverbindung, doch aus den Ortsteilen kommt niemand zum Zug. Eine Lösung dafür wären Mitfahrbänke, die es beispielsweise bereits in Zell und Knetzgau gibt. So soll die Mobilität für Alt und Jung in Limbach und anderen Ortsteilen verbessert werden. Und auch die Dorfgemeinschaft bringt man so näher zusammen.

Ein langwieriges Thema ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Limbach. Seit gut einem Jahrzehnt ist es Thema im Eltmanner Stadtrat. Aktuell werden die Schritte laut den Kandidaten der Limbacher Liste immer größer und sie wollen das Projekt auch weiter vorantreiben. Das Gleiche gilt für die Mobilfunkabdeckung. Der Empfang ist in vielen Teilen von Limbach und Eltmann sowie auch in Weisbrunn sehr schlecht. Das Thema soll deshalb im Auge behalten werden. Und kommt ein Mobilfunkanbieter und will einen Mast setzen, soll das Thema, wenn es nach der Limbacher Liste geht, nicht direkt von vorneherein abgelehnt werden.

Wasserversorgung

Und dann gibt es in Limbach noch ein ganz aktuelles Thema: Erst vor kurzem kam es in der Böhmsgasse zu einem Wasserrohrbruch. Und das ist kein Einzelfall. Die Wasserversorgung in Limbach müsse unter die Lupe genommen und eventuell erneuert werden, hieß es. Schließlich müsse die Wasserversorgung für den ganzen Ort gesichert sein.

Ganz konkret hat die Limbacher Liste vor Ort angepackt: In zweieinhalb Stunden sammelten die Kandidaten mit fleißigen Helfern rund 1,1 Tonnen Müll entlang des Radweges.