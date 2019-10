Limbacher lassen gegen die SG Roßstadt nichts anbrennen

Mit dem 4:0 gegen den SC Lußberg haben die Fußballer des FC Augsfeld in der A-Klasse Schweinfurt 5 wieder die Tabellenführung übernommen. Roßstadt ging in Limbach mit 2:5 unter. Der SC Koppenwind siegte mit 4:0 gegen Kirchlauter, und der SV Neuschleichach kam gegen den FSV Krum über ein 2:2 nicht hinaus. Fürnbach setzte sich mit 2:1 gegen Wonfurt durch.

Der TV Haßfurt kam in der A-Klasse Schweinfurt 3 gegen Sennfeld über ein 3:3 nicht hinaus. Hofheim setzte sich gegen Oberhohenried mit 3:1 durch. Der TSV Knetzgau II unterlag Üchtelhausen mit 1:5, und Sylbach setzte sich gegen Gochsheim mit 4:3 durch. Untertheres bleibt in der A-Klasse Schweinfurt 4 klar vorne. Rügheim kam zu einem 2:1 gegen Wülflingen. Birnfeld unterlag bei Türk. Schweinfurt mit 1:4. Kleinsteinach setzte sich gegen Untereuerheim mit 3:1 durch. Weyer trat in Maroldsweisach nicht an.

A-Klasse Schweinfurt 3

TV Haßfurt II - SG Sennfeld II 3:3 Tore für Haßfurt: 1:0 Abdullatif (5.), 2:1 Bock (37.), 3:2 Seeber (47.); Tore für Sennfeld: 1:1, 2:2 Häußlein (31., 38.), 3:3 Götz (74.); Gelb-Rote Karte: Lang (90., Sennfeld); Rote Karte: Müller (77., Haßfurt) SV Hofheim II - Oberhohenried/Prappach 3:1

Tore: 0:1 Zösch (61.), 1:1 Weisheit (76.), 2:1 Thomsen (80.), 3:1 Eiring (90.) TSV Knetzgau II - SG Üchtelhausen II 1:5 Tor für Knetzgau: 1:3 Salamone (70.); Tore für Üchtelhausen: 0:1 Cimander (30.), 0:2, 1:5 Leimeister (40., 84.), 0:3 Hümmer (54.), 1:4 Kolm (81.) SV Sylbach II - TSV Gochsheim III 4:3 Tore für Sylbach: 1:1, 4:3 Brandl (25., 88.), 2:1 Sidon (50.), 3:1 Hansen (50.); Tore für Gochsheim: 0:1 Kessler (13.), 3:2 Klimowicz (59.), 3:3 Burkard (78.)

A-Klasse Schweinfurt 4

FC Kleinsteinach - SV Untereuerheim 3:1 Tore für Kleinsteinach: 1:0 Heusinger (20.), 2:1 Brünner (45.), 3:1 Hörhager (84.); Tor für Untereuerheim: 1:1 Mahr (31.) SG Rügheim - SG Wülflingen 2:1 Tore für Rügheim: 1:1, 2:1 Gehrig (79., 84.); Tor für Wülflingen: 0:1 Rambacher (72.); Gelb-Rote Karte: Biertempfel (86., Wülflingen)

A-Klasse Schweinfurt 5

SV Neuschleichch - SG Krum II 2:2 Tore für Neuschleichach: 1:0 Burgsi (47.), 2:1 Karg (83.); Tore für Krum: 1:1 Marjanovic (58.), 2:2 Degen (89. Elfmeter) FC Knetzgau - SV Mönchstockheim 3:1 Tore für Knetzgau: 1:0, 2:0 Gocker (36., 56.), 3:1 Danso (70.); Tor für Mönchstockheim: 2:1 Keilholz (62.); Rote Karte: Danso (91., Knetzgau) SG Fürnbach - TSV Wonfurt 2:1 Tore für Fürnbach: 1:0, 2:0 Wazanini (26., 60.); Tor für Wonfurt: 2:1 Babel (78.); Gelb-Rote Karte: Deppert (80., Wonfurt) TSV Limbach - SG Roßstadt 5:2 Tore für Limbach: 1:0, 2:1 Fösel (7., 25.), 3:1 Mahler (57.), 4:1 Kandler (66.), 5:2 Kredel (86.); Tore für Roßstadt: 1:1 Baum (9.), 4:2 Pappenheimer (77.); Gelb-rote Karte: Baum (89., Roßstadt) FC Augsfeld - SC Lußberg 4:0 Tore: 1:0 Hümmer (5., Eigentor), 2:0 Hept (31.), 3:0 Hauck (39.), 4:0 Viernekes (76.) SC Koppenwind - VfR Kirchlauter 4:0 Tore: 1:0, 3:0 Hückmann (55., 68.), 2:0 Hetzel (57.), 4:0 Maier (76.)

B-Klasse Schweinfurt 5

SG Dürrfeld II - TSV Westheim 0:3 Tore: 0:1 Dusel (13.), 0:2 Raab (21.), 0:3 Spiegel (32.); Gelb-Rote Karten: Dusel (71.), Holzschuh (77.), Schuck (81., alle Westheim)

A-Klasse Coburg 1

TSV Meeder III - TSV Pfarrweisach II 4:1 Tore:1:0 Gleissner (22.), 2:0 Gleissner (27.), 3:0 Andemikael (39.), 4:0 Andemikael (42.), 4:1 Käßer (88.) SV Großgarnstadt II - Spfr. Unterpreppach II 8:1

Tore für Großgarnstadt: Hofmann (4/58., 65., 80., 81), Tawlik (2/8., 18.), Bruns (18.), Hopf (86.); Tor für Unterpreppach: 3:1 Hämmerlein (51.)

A-Klasse Coburg 3

SV Heubach - TSV Obersiemau 1:0 Tor: 1:0 Frank (58.) SG Creidlitz/Niederfüllbach III - SVM Untermerzbach 2:6

Tore für Untermerzbach: Reuter, Grell, Kalb (je 2)

A-Klasse Bamberg 1

SG Spfr./BSC Bamberg - DJK Priegendorf 4:3

Tore: 1:0 Knorz (16.), 1:1 Els (27.), 1:2 Els (43.), 1:3 Emrich (66.), 2:3 Ultsch (75.), 3:3 Leypold (85., Elfmeter), 4:3 Knorz (89.)

A-Klasse Bamberg 4

SpVgg Lauter II - SpVgg Rattelsdorf II 4:2 Tore: 1:0 Stumpf (5.), 1:1 Kensche (27.), 2:1 Leibrandt (63.), 3:1 Xhemajti (71.), 3:2 Kensche (76.), 4:2 Baum (81.) sp/di