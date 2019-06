Limbacher Frauen steigen auf

Die Fußballerinnen des TSV Limbach ließen ihre Konkurrenz mit einem knappen 1:0-Sieg in Friesenhausen zurück und feierten die Meisterschaft in der Kreisliga Schweinfurt und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Unser Bild zeigt die Mannschaft mit hinten von links: Svenja Chitwood, Nina Buschbacher, Katja Rübner, Anna Mock, Mirjam Zettelmeier, Ronja Chitwood, Anna Zettelmeier, Judith Gütlein, Eva Gütlein, Bella Hehn und vorne von links: Sharon Buschbacher, Helena Krause, Julia Funke, Fabienne Krause, Jana Krause, Laura Hehn und Trainer Stephan Albert. Foto: Gütlein