Limbach-Wallfahrer fahren zurück

Wegen der angekündigten Temperaturen für Sonntag haben sich die Organisatoren der Limbach-Wallfahrt in der Pfarrei Oberschleichach entschlossen, für den Rückweg Fahrgemeinschaften zu organisieren. Wer nicht in Eigenregie eine Rückfahrt organisieren kann, soll sich bei Adelheid Karg, Christine Raab oder Sabine Weinbeer melden. Die Wallfahrt startet am Sonntag, 30. Juni, um 7 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius Oberschleichach. Das Wallfahrtsamt in Limbach beginnt um 9 Uhr. Ein gemeinsames Frühstück in der Pilgerhalle in Limbach schließt sich an. sw