Lilly Haas und Silas Tanzer als Schulbeste ausgezeichnet

"Nur wer weiß, wo er hinsegeln will, setzt die Segel richtig", stand auf einem Plakat in der Turnhalle der Max-Hundt-Schule. Dieser Satz gehörte zu etlichen Tipps und guten Wünschen, die den Quali-Absolventen mit auf den Weg gegeben wurden.

"Wir schauen mit einem weinenden und einem lächelnden Auge auf die vergangenen Jahre, sagte Vivien Ennen, Klassensprecherin der 9a. Sie und die Klassensprecher der Klasse 9bG, Silas Tanzer und Celina Schmidt, ließen die letzten Schuljahre Revue passieren und bedankten sich bei ihren Lehrern mit kleinen Geschenken.

"Unsere Freude ist riesig, denn sage und schreibe 82 Prozent haben die Quali-Prüfungen erfolgreich abgeschlossen", sagte Schulleiterin Anja Buchdrucker. Das bedeute, dass von 37 Teilnehmern aus den beiden neunten Klassen tatsächlich 31 den qualifizierenden Mittelschulabschluss geschafft haben.

Zwei schnitten dabei besonders gut ab. Lilly Haas erzielte einen Notendurchschnitt von 1,8. Sie will ab Herbst die Kinderpflegeschule in Bayreuth besuchen und sich dann zur staatlich anerkannten Erzieherin weiterbilden. "Ich habe nicht so viel gelernt, es ist mir eigentlich ganz leicht gefallen", sagte sie.

Ähnliches bestätigte Silas Tanzer, der mit der Note 1,7 abschloss. "Ich werde zunächst die Wirtschaftsschule in Bayreuth besuchen und dann mein Fachabitur erwerben", erzählte er.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Laura Zink: Mit ihr erhielt zum ersten Mal ein Mädchen den Anerkennungspreis der Wirtschaft. Die engagierte Schülerin wird eine Ausbildung zur Tischlerin absolvieren.

Neben den Quali-Absolventen der Max-Hundt-Schule haben auch neun von 14 Teilnehmern aus den sogenannten BIKPlus-Klassen der Berufsschule ihren Quali als "Externe" geschafft. Auch sie erhielten ihre Zeugnisse. "Viele von euch sind noch gar nicht so lange in Deutschland", sagte Anja Buchdrucker, "Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr die deutsche Sprache erlernt habt und das auch noch so gut, dass ihr eine solch anspruchsvolle Prüfung erfolgreich absolviert!"

"Genießt das Leben"

Schulrat Michael Hack wünschte den jungen Leuten, in ihrem weiteren Leben den Mut zu haben, auch einmal neue Wege zu beschreiten und etwas zu wagen. "Wir brauchen Menschen, die sich engagieren, auch politisch."

Ein ähnliches Anliegen machte Oberbürgermeister Henry Schramm deutlich: "Engagiert euch auch ehrenamtlich, denn wer sich ehrenamtlich einbringt, macht sich wertvoller."

Die Absolventen sollten sich in die Gesellschaft einbringen, "dann bekommt ihr auch etwas zurück." Weiterhin riet ihnen der Oberbürgermeister, Freundschaften zu pflegen und sich nicht über die Kleinigkeiten zu ärgern. "Genießt das Leben und werdet glückliche Menschen!" Uschi Prawitz