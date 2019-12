Lilafarbenen VW Multivan angefahren

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr, wurde in Herzogenaurach ein lilafarbener VW Multivan angefahren. Dieser parkte im genannten Zeitraum an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den VW an der Stoßstange hinten rechts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei-Inspektion in Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden.