Liftstube wurde aufgebrochen

Im Zeitraum vom 5. bis 28. Dezember wurde in die Liftstube Ludwigsstadt eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstür zur Liftstube auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Gebäude. Dort entwendeten sie ungefähr 50 Euro Bargeld aus einem Dartspielautomaten. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt unter der Tel. 09263/975020 in Verbindung zu setzen. pol