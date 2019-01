An diesem Wochenende, 26. und 27. Januar, sind im Kreis folgende Lifte geöffnet und Loipen gespurt (Stand: Freitag, 25. Januar, 9 Uhr):

Birkholz-Skilift in Heinersreuth bei Presseck: jeweils von 10 bis gegen 16.30 Uhr. (Aktuelle Infos unter www.lerchenfeld-heinersreuth.de); Skilift Haßlach-Teuschnitz jeweils von 10 bis 17 Uhr; alle Skilifte Tettau (Langenau/Höhenlift/Kiesellift/Wildberglift) jeweils von 10 bis 16.30 Uhr; Wildberglift am Samstag bis 21 Uhr unter Flutlicht (Schneetelefon 09269/980838).

In einem Top-Zustand sind das Loipennetz Tettau und der Rennsteig-Skiwanderweg; in mittelmäßigem Zustand die Fichtera-Loipe, der Panorama-Skiwanderweg, die Teufelsbergloipe (alle Nordhalben) sowie die Ebersbach-Loipe Nr. 53 (Steinbach/Wald) - mögliche Änderungen sind ersichtlich im Internet unter www.frankenwald-tourismus.de in der Rubrik Winter / Wintersportbericht. red