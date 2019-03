Lieselotte Schrepfer: Eine rüstige 90-Jährige feiert Geburtstag

Mit ihren 90 Jahren erledigt Lieselotte Schrepfer, geborene Heyerth, ihren Haushalt nach wie vor ganz alleine und ist obendrein noch in guter geistiger und körperlicher Verfassung. Das tägliche Lösen von Kreuzworträtseln ist der Jubilarin, was den Geist angeht, Antrieb und Motor zugleich.

Lieselotte Schrepfer ist in dem Eisenbahnerdorf, genauer gesagt im früheren "Kneitz`n-Haus" in der Wirsberger Straße geboren. Im Blick zurück an ihre Schulentlassung stellt die Jubilarin fest: "Da war ja Krieg und man durfte erst einen Beruf erlernen, wenn man ein Pflichtjahr machte. Die meisten meiner Mitschülerinnen sind zu den Bauern, aber ich hatte mich nicht einmal an eine Kuh getraut. Ich habe mein Pflichtjahr in der Goldenen Adlerhütte gemacht und dann in Bayreuth bei dem Textilgeschäft Christian Herold in der Maxstraße den Beruf der kaufmännischen Angestellten erlernt. Ich war dort 13 Jahre und habe dort später die Buchhaltung übernommen."

1951 wurde geheiratet und für zwei Jahre fand das junge Ehepaar noch eine Bleibe bei den Eltern, aber 1953 zog man in eine Eisenbahnerwohnung im "Berliner Haus" im Schmellerweg. Der Ehemann war Bundesbahnbeamter. Nach 20 Jahren zogen Lieselotte und Ludwig Schrepfer in eine moderne Neubauwohnung in der Friedhofstraße. Jetzt lebt sie in einer Eigentumswohnung im Seniorenpark "Rosengarten" und genießt dort die Gemeinschaft mit weiteren Bewohnern der Wohnanlage.

Glückwünsche überbrachten Dritte Bürgermeisterin Patricia Lerner, stellvertretende Landrätin Christina Flauder, für den VdK-Ortsverband Neuenmarkt Vorsitzender Holger Hentschel und Awo-Heimleiter Matthias Hoderlein. Werner Reißaus