Am Samstag fuhr in den frühen Morgenstunden ein Fahrer mit seinem Lieferwagen die Friedhofstraße in Richtung Promenadenstraße. Hierbei achtete er an der Kreuzung zur Kirchstraße nicht auf das "Stop-Schild". Er stieß mit einem Wagen zusammen, der vorfahrtsberechtigt wart. Die Fahrerin dieses Wagens wurde durch den Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 8500 Euro. pol