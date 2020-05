Lieferverkehr in der Fußgängerzone nur von 6 bis 10.30 Uhr

Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Forchheim teilt mit, dass die Beschränkung der Lieferzeiten in der Hauptstraße der Stadt Forchheim wieder auf den "Vor-Corona-Stand" gebracht wird. Wie auch in der Beschilderung ausgewiesen, darf nur geliefert werden von 6 bis 10.30 Uhr.

In die Forchheimer Fußgängerzone gefahren werden darf in dieser Zeit nur vom Paradeplatz aus in Richtung Rathausplatz, die Einfahrt in der Gegenrichtung ist nicht zulässig. Der Grund für die nun wieder eingeführte Beschränkung des Lieferverkehrs ist eine deutliche Erhöhung der Zahl der Fußgänger seit der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und der Wiederöffnung zahlreicher Geschäfte.

Zu Anfang der Einschränkungen aufgrund des Coronavirus sollte der Lieferverkehr zur Sicherstellung der Grundversorgung nicht beeinträchtigt werden, so die damaligen Vorgaben der Staatsregierung. red