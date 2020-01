Liederverein sucht Sänger für Projekt

In seinem 175. Jubiläumsjahr wartet der Liederverein Forchheim mit etwas Besonderem auf. Geboten wird das Oratorium "Die Schöpfung" von Joseph Haydn mit Chor, Orchester und Solisten. Für dieses gewaltige Werk werden noch Sänger gesucht. Proben sind jeweils dienstags um 20 Uhr im Kloster St. Anton, Rückgebäude, 1.OG, in Forchheim. Die Konzertaufführung ist am Samstag, 9. Mai, in der Pfarrkirche St. Martin. Die künstlerische Leitung obliegt dem erfahrenen Chorleiter und Dirigenten Alexander Ezhelev. Weitere Informationen zum Chor erteilt Gisela Steinlein unter Telefon 09191/5850. red