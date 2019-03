Liederverein singt Mozarts Requiem

Der Liederverein Forchheim lädt am Samstag, 23. März, 18 Uhr, zu einem Konzert mit Solisten, Orchester und großem Chor in die St.-Johannis-Kirche nach Forchheim ein. Zur Aufführung kommt das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Karten gibt es im Internet unter www.liederverein-forchheim.de sowie im Ticketshop Kefferstein, Telefon 09191/3515930, oder an der Abendkasse. Telefonische Reservierung nimmt Gisela Steinlein unter 09191/5850 entgegen. red