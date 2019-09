Der Gesangverein "Liedertafel Melkendorf" feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliert auch die Sängergruppe Hallstadt mit einem Herbstkonzert am morgigen Samstag, 28. September, um 19 Uhr im Pfarrheim, Schimmelsgraben 5, in Litzendorf. Neben dem Jubelverein Liedertafel Melkendorf unter der Leitung von Toni Firsching werden der Geangverein Baunach unter der Leitung von Rita Wiesheier, die "Vocalitas Oberhaid" unter der Leitung von Norbert Weis und Mick Mack am Klavier sowie die Gesellschaft Doppelquartett Bamberg unter der Leitung von Jürgen Heyd mitwirken. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, teilen die Veranstalter mit. Nach dem Konzert soll der Abend noch bei einem kleinen Imbiss mit Getränken ausklingen. Der Eintritt ist frei. red