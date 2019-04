"Liedertafel" lässt Chor ruhen

Was sich schon seit einiger Zeit angedeutet hat, ist nun Wirklichkeit geworden: Die "Liedertafel" Hafenpreppach stellt ihre Chortätigkeit ein, das heißt, "der Chor ruht". Der Verein selbst hat noch Bestand.

Nicht unerwartet gab Vorsitzende Christa Geyer am Mittwochabend bei der gut besuchten Jahresversammlung das vorläufige Ende des Chores bekannt. Mangels ausreichender Singstimmen sowie eines Chorleiters oder einer Chorleiterin (in den letzten drei Jahren hatte Helena Perez Martinez die "Liedertafel" dirigiert) musste nun der Tatsache ins Auge geblickt werden, dass mit einer Aufrechterhaltung des Chores wohl auch in naher Zukunft nicht mehr zu rechnen ist. Kassier Dietmar Schneeweiß schlug vor, eine "Singgemeinschaft Hafenpreppach" zu gründen, in der alle am Gesang Interessierten - insbesondere auch ehemalige Chormitglieder - ihre Stimme einbringen können.

Wegen der in Kürze anfallenden Renovierungsarbeiten am Hafenpreppacher Mehrzweckgebäude muss schon in den kommenden Wochen dafür gesorgt werden, dass sowohl die Vereinsfahne als auch das umfangreiche Notenmaterial und das erst vor drei Jahren angeschaffte elektrische Klavier eine anderweitige Bleibe finden. Für das wertvolle Instrument erhofft man sich einen Kaufinteressenten.

Das Jahresprogramm für heuer sieht vor, dass der bereits dreimal verschobene Ausflug nun doch stattfinden soll: Ziele sind das Kloster in Münsterschwar-zach, der Baumwipfelpfad im Steigerwald und die Sektkellerei Fischer in Ebelsbach. Da das Finanzpolster des Vereins es zulässt, wird die Busfahrt für diesen Tagesausflug gesponsert und auch der Mitgliedsbeitrag für alle Mitglieder zunächst für die kommenden drei Jahre ausgesetzt. Christa Geyer nannte einige weitere Vereinstermine. jf