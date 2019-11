"Liederkranz" Zeil probt und singt sich ein

Es sind wieder Singstunden: Die Frauen des "Liederkranz" Zeil halten am Freitag, 15. November, um 19 Uhr ihre Probe ab, die Männer üben um 19.45 Uhr im Caritashaus. Am Sonntag, 17. November, treffen sich alle Aktiven um 10.15 Uhr zum Einsingen im Probenraum, wie der Gesangverein in Zeil weiterhin informierte. wo