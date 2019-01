Liederkranz verjüngt sich

Die Verjüngung des Vorstands ist das Ziel des Liederkranzes Burgkunstadt in den nächsten Jahren. In einem ersten Schritt dorthin wurde in der Jahreshauptversammlung Peter Zimmermann zum neuen Zweiten Vorsitzenden gewählt, da Heinrich Bähr aus Altersgründen nicht mehr für das Amt kandidierte. Höhepunkt des Abends war jedoch die Ernennung von Dieter Weberpals zum Ehrenmitglied des Vereins durch Vorsitzenden Paul Münch. Der Vorsitzende der Sängergruppe Kordigast ehrte Dieter Weberpals für 50 Jahre Singen im Männerchor.

Wie Münch in seinem Jahresbericht feststellte, habe der Liederkranz Burgkunstadt seinen kulturellen Auftrag voll erfüllt. Der 18 Sänger zählende Chor habe sich bei zahlreichen Auftritten gut dargestellt. Erfreulich sei, dass sich mit Robert Bähr ein neuer Sänger dem Chor angeschlossen habe. Allerdings seien manche der 32 Chorproben schlecht besucht gewesen. So sei es schwerer, neues Liedgut einzustudieren. Als sehr gelungen bezeichnete Münch den abgehaltenen Kreissängertag in Burgkunstadt. Münch erklärte weiter, dass es 2019 wieder eine gezielte Werbeaktion um passive und aktive Mitglieder geben werde.

Schatzmeister Konrad Doppel vermeldete auch dank der Einnahmen des Kreissängertags einen sehr soliden Kassenstand und berichtete, dass der Verein derzeit 76 Mitglieder habe.

Chorleiterin Sophia Malter freute sich über das Erreichte im vergangenen Jahr. Besonders lobte sie das Leistungsvermögen älterer Sänger und deren Engagement.

Gewählt wurden: 1.Vorsitzender Paul Münch, 2. Vorsitzender Peter Zimmermann, Schatzmeister Konrad Doppel, Stellvertreter Rudolf Brachmann und Wolfgang Schelder, Schriftführer Thomas Klein, Stellvertreter Heribert Zethner, Pressewart Wolfgang Kunzelmann, Notenwarte Charly Dörfler und Georg Tietze, Beiräte Robert Bähr, Heinrich Bähr, Erich Will und Günter Kerling, Als Fahnenträger fungieren Erich Will, Günter Kerling und Heribert Zethner. Zu Kassenrevisoren wurden Robert Groh und Erich Will bestimmt. Künftig sollen nur noch alle drei Jahre Neuwahlen stattfinden. rdi