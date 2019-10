Neustadt bei Coburg 28.10.2019

"Liederkranz" Neustadt feiert Jubiläum

Am Sonntag, 3. November, begeht der Gesangverein "Liederkranz" sein 175-jähriges Bestehen. Dazu wird der Verein ab 10 Uhr in der Stadtkirche St. Georg am Marktplatz einen Gottesdienst musikalisch auss...