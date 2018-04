Liederkranz lädt zum Konzert mit Gästen

Der Liederkranz Frohsinn 1861 Mühlhausen lädt am Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr zu seinem traditionellen Frühlingskonzert in die Turnhalle der Mittelschule, Schnecklein 6, Mühlhausen ein. Der Gesangverein "Fidelia" Münchaurach, der Liederkranz Pommersfelden, der Gesangverein "Waldeslust" Zeckern sowie die Akkordeon-Spielgruppe Rhythmische Harmonika Forchheim und der Liederkranz "Frohsinn 1861" Mühlhausen werden den Abend gestalten.

Mit der Auswahl an verschiedenen Chören und Gruppen wird dem Publikum ein qualitativ hochwertiges Programm geboten, versprechen die Veranstalter. Der Eintritt zum Konzert ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. red