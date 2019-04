Liederkranz: Hubert Frey zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Nach fünfjähriger Tätigkeit legte Hubert Frey sein Amt als erster Vorsitzender des Gesangvereins "Liederkranz" nieder. Eine Neuwahl war erforderlich. In einer ordentlichen Mitgliederversammlung votierten die Veranstaltungsteilnehmer für Valentin Ellner als neuen ersten Vorsitzenden. Als gleichberechtigte Stellvertreter wurden Irmi Schober und Michael Stößel gewählt. Weiterhin im Amt sind Schriftführerin Martina Nürnberger-Moncken und Kassier Hans Mühlg sowie der Vereinsausschuss.

Als erste Amtshandlung ernannte die neue Vorstandschaft Hubert Frey zum Ehrenvorsitzenden. Er stellte in seinem letzten Rechenschaftsbericht ein überaus aktives Vereinsjahr in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Dazu gehören die Einsätze des gemischten Chores bei der Jubelkommunion, Volkstrauertag sowie der Mitgestaltung der Weihnachtsmette. Die Wolfsberger Messe war für die Sänger ein besonderes Erlebnis.

Der gemischte Chor und der Frauenchor "Moments" finden immer wieder begeisterte Zuhörer beim Gemeinschaftskonzert zusammen mit dem Musikverein. Ebenso beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul. Hier tritt gemeinsam mit den beiden Chören die Harfengruppe auf. Diese Gruppe ist in der Vorweihnachtszeit besonders gefragt. Bei zehn Auftritten begeisterte sie die Zuhörer.

Aus der Statistik berichtete Frey, dass der Verein 155 Mitglieder zähle, im gemischten Chor 26, 24 Sängerinnen bei den "Moments" und elf Mitglieder in der Harfengruppe.

Für den Frauenchor "Moments" erinnerte Chorleiterin Susanne Stößel neben den Veranstaltungen in Rattelsdorf an ein schönes Frühlingskonzert in Rentweinsdorf und die Chornacht in Bamberg. Heuer singen die Damen beim Frühlingkonzert in Heldburg und beim Chorfest in Weiden unter dem Motto "Wir singen". Außerdem erklingt der Chor bei der Weihnachtsmette.

Ein anspruchsvolles Programm beschäftigt 2019 den gemischten Chor. Beginnend mit einem Passionskonzert in der Dechsendorfer Kirche gemeinsam mit dem "Liederkranz" Dechsendorf. Unter Leitung von Chorleiter Raimund Schmitt laufen zurzeit sehr intensive Proben. Gesungen wird bei der Jubelkommunion. Der Chor singt die traditionelle Maiandacht im Rahmen der Segnung der restaurierten Kapelle in Höfen. Unterstützt wird der Chor von Mitgliedern der Bamberger Symphoniker. Danach folgen das Chorfest des Fränkischen Sängerbundes, das Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein und das Weihnachtskonzert. Renate Neubecker