Der Gesangverein "Liederkranz" Zeil hat noch einiges vor. So ist am Sonntag, 20. Oktober, um 18 Uhr ein Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen des Vereins im Käppele geplant. Den Volkstrauertag im November am Kriegerdenkmal umrahmt der Chor ebenso wie die Novene am 20. Dezember in der Pfarrkirche und die Zeiler Weihnacht. Zu den Proben, die freitags um 19.30 Uhr im Caritashaus stattfinden, sind neue Sänger, die Freude an der Musik haben, willkommen. red