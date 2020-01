Liederkranz Frohsinn Mühlhausen freut sich über acht neue Stimmen

Entgegen dem allgemeinen Trend hat sich der Liederkranz Frohsinn im letzten Jahr entwickelt: Acht neue Sängerinnen und Sänger - drei Frauen und fünf Männer - haben sich 2019 dem Chor angeschlossen.

Damit zähle der Liederkranz 42 aktive Chormitglieder, freute sich beim Jahresrückblick Vorsitzender Richard Sapper. Auch bei den passiven Mitgliedern war ein Neuzugang von sechs Personen zu verzeichnen, so dass der Verein aktuell 143 Personen zählt. Das sei ein Verdienst der "tollen Chorleitung", aber auch dem guten Klima im Chor selbst zu verdanken.

"Wir sind einer der wichtigsten Kulturträger in Mühlhausen", lobte Sapper seine Sängerschar. Dass diese richtig gefordert war, machte der Bericht von Chorleiterin Ingrid Geyer deutlich. Fünfzig Mal, davon 18 Mal zu Auftritten und 32 Mal zu Proben war der Chor zusammengekommen. "Das ist praktisch jede Woche ein Termin, trotz der Pause im Sommer", rechnete die Chorleiterin vor.

Highlight war wohl das traditionelle Frühlingssingen in Mühlhausen. Aber auch in Höchstadt, Münchaurach, Wachenroth und bei Gottesdienstfeiern ist der Liederkranz aufgetreten. Besondere Freude hatte die Sängerschar an der Sommerserenade unter freiem Himmel in verschiedenen Wohnvierteln, bei einem Ausflug nach Weltenburg und bei der Weinfahrt.

Nach einer Übergangszeit im evangelischen Gemeindehaus hat der Chor seinen neuen Probenraum bei der Kulturgemeinschaft bezogen. Dafür seien einige Neuanschaffungen nötig gewesen. Beim Jahresergebnis mache sich dies mit einem kräftigen Minus in der Vereinskasse bemerkbar. Sapper dankte seiner rührigen Vorstandschaft, insbesondere dem "Herzstück" des Chors, Dirigentin Ingrid Geyer und Zweiter Vorsitzenden Manuela Pickel, die ihn eine Zeit lang vertreten musste.

Um die künftig höheren Ausgaben stemmen zu können, schlug die Vorstandschaft eine Beitragserhöhung auf 20 Euro pro Jahr vor. Die Mitglieder stimmten ausnahmslos zu.

Im Anschluss wurden Frieda Hofmann, Gunda May und Renate Rückel ausgezeichnet, die dem Chor seit 50 Jahren angehören. Für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Cornelia Wichert (10 Jahre), Stefan Maar und Manfred Schubert (beide 25 Jahre), Markus Huber (40), Doris Schickert (50) und Hans Sapper (60 Jahre) geehrt.