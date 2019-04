Liederkranz blickte zurück

Der Gesangverein Liederkranz Diebach kam zur Generalversammlung im Gasthaus Remling zusammen. Vorsitzende Ursula Ziegler konnte unter anderem die Ortsbeauftragte Elisabeth Assmann, den Vereinsringvorsitzenden Fritz Gensler und der Chorleiter Florian Seuffert begrüßen. Der Gesangverein bildet zusammen mit den Sängern und Sängerinnen der Nachbargemeinde Windheim seit sieben Jahren eine Singgemeinschaft. Zusammen sind es 24 Sänger. Die Singgemeinschaft hatte im abgelaufenen Vereinsjahr insgesamt zehn Auftritte, darunter die Gestaltung von Gottesdiensten, Feier von Seelengottesdiensten, Geburtstage und das Weihnachtskonzert in Diebach in der Kirche. Es fanden 34 Chorproben statt. Die Singgemeinschaft wechselt mit den Chorproben in den Ortschaften Diebach und Windheim ab. 34 Chorproben besuchten Elsbeth Hauk und Ingrid Densch. In diesem Jahr sind noch insgesamt acht Auftritte für die Singgemeinschaft Diebach/Windheim geplant.

Bei den Neuwahlen ergaben sich keine Veränderung: 1. Vorsitzende ist Ursula Ziegler, 2. Vorsitzender Florian Seuffert, Kassiererin Gertrud Brandenstein, Schriftführerin Gertrud Gensler. Beisitzer sind Regina Jendraschewski, Albin Kraft und Alexander Remling. red