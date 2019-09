Liederkranz Beuerfeld lädt zum Mitsingen ein

Die Proben des Liederkranzes Beuerfeld für das kommende Sängerjahr beginnen am Dienstag, 1. Oktober. Wegen der Teilnahme am Liederabend in Gauerstadt am Samstag, 26. Oktober, wurde der Start vorverlegt. Die Proben finden wie gewohnt wöchentlich im Gemeinschaftshaus statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Liederkranz lädt ausdrücklich alle zum Mitsingen ein. Dazu ist keine Anmeldung nötig, einfach bei einer der Singstunden vorbeischauen und hereinschnuppern. Das Repertoire reicht von klassisch bis modern und hält für jeden "ein passendes Lied bereit", so die Mitteilung. red