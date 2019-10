Liederhort lädt ein

Am 20. Oktober findet wieder das traditionelle Jahreskonzert des Liederhorts Gaustadt mit seinem gemischten Chor "klangArt" statt. Die Sänger mit ihrer Band bieten ihr neues Programm im nostalgischen Kinosaal in der Aufbaustraße 16, der dem Verein als Übungs- und Konzertraum dient. Wieder wurde ein interessantes Programm zusammengestellt, berichten die Veranstalter. Mit dabei sind unter anderem Klassiker wie "Happy Together", "Aquarius" oder "Chiquitita" von Abba sowie Balladen wie "Weusd a Herz hast wia a Bergwerk" und "Good Riddance". Zwischendurch wird das Programm durch Soloeinlagen aufgelockert. Im zweiten Teil des Konzerts treten die "Die Glamouretten" auf: dreistimmiger Gesang von drei glamourösen Ladys, kombiniert mit einer geballten Ladung Witz, präsentiert mit Charme, Eleganz und einer großen Portion Eigenironie. Beginn ist um 17 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Sparkasse Gaustadt sowie an der Abendkasse. red