"Liederhort" ehrt Lebede für 65 Jahre Singen

Der "Liederhort" Hallstadt hielt seine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Saal der Gaststätte Diller ab. Stellvertretend für das Vorstandsteam begrüßte Birgid Zoeke dazu 48 Mitglieder.

Zahlreiche Aktivitäten

Zu Beginn ihres Jahresberichtes stellte Zoeke fest, dass der "Liederhort" derzeit 191 Mitglieder habe. Davon seien 70 passive Mitglieder und 121 aktive Sänger.

Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Jubiläen und "runde" Geburtstage gefeiert. Die einzelnen Chöre nahmen teilweise gemeinsam oder auch einzeln an den verschiedensten Veranstaltungen teil. Dies waren im Einzelnen Auftritte bei der Landesgartenschau in Würzburg, beim Festabend anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Hallstadt/Lempdes im "Kulturboden" der Marktscheune Hallstadt und bei der Veranstaltung des Sängerkreises Bamberg "Bamberg ganz Chor". Ferner gab es Auftritte bei den Adventskonzerten in St. Martin in Bamberg und beim Don-Bosco-Weihnachtsmarkt in Bamberg. Die musikalische Mitgestaltung des Gottesdienstes anlässlich des Volkstrauertages in St. Kilian in Hallstadt sowie bei der alljährlichen Veranstaltung "Musik und Meditation", ebenfalls in der Pfarrkirche St. Kilian, gehörten ebenso zu den Aktivitäten.

Der Vereinsausflug führte im September nach Augsburg. Mit der Weihnachtsfahrt zur Bergwerksweihnacht in Auerbach in der Oberpfalz wurde das Jahr 2018 abgeschlossen.

Birgid Zoeke bedankte sich zum Abschluss ihres Berichtes bei allen Sängern und vor allem bei den Chorleitern Terezie Kosmáková (Männerchor) und Wolfram Brüggemann (Frauenchor "MaaBella" und gemischer Chor "Coloured Voices").

Der Kassenbericht der langjährigen Schatzmeisterin Elke Weber machte deutlich, dass der "Liederhort" Hallstadt dank der soliden Vereinsführung auch finanziell gesund ist.

Für langjähriges Singen im Chor ehrte Reinhold Stubrach, Vorsitzender des Sängerkreises Bamberg, folgende Mitglieder: 65 Jahre: Karl-Rüdiger Lebede, 60 Jahre: Axel Seeliger, 50 Jahre: Maria Voll und Manfred Buchberger.

Für langjährige Mitgliedschaft im "Liederhort" wurden Karl-Rüdiger Lebede und Karl Schnitzer (jeweils für 65 Jahre) sowie Manfred Buchberger (für 50 Jahre) geehrt.

Alle Geehrten erhielten von Stubrach Urkunden und die Ehrennadel des Fränkischen Sängerbundes. Auch der Chorleiter Wolfram Brüggemann gratulierte den Jubilaren und Hannelore Kohler überreichte im Namen des Vorstandes ein Präsent.

Ergebnis der Neuwahlen

Den geschäftsführenden Vorstand bilden die drei gleichberechtigten Vorstandsmitglieder Hannelore Kohler, Christina Loskarn und Birgid Zoeke. Schriftführer ist Harald Jahreis, Schatzmeisterin Elke Weber. Dem erweiterten Vorstand gehören die Chorsprecher Peter Pflaum (Männerchor), Elke Hofmann ("MaaBella") und Gabriele Neubauer ("Coloured Voices"), die Chorleiter Terezie Kosmáková (Männerchor) und Wolfram Brüggemann ("MaaBella" und "Coloured Voices"), Internet-Beauftragte Christina Loskarn und Pressereferent Harald Jahreis an.

Birgid Zoeke gab noch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Ein Chorkonzert am 11. Mai ist in Vorbereitung, für den 29. Juni ist ein Chorausflug nach Fulda geplant. red