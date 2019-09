Am Donnerstag, 12. September, findet bei schönem Wetter zum zweiten Mal der Liederabend "Spilkabend" auf dem Marktplatz in Oberthulba statt. Beginn ist um 19 Uhr, das Ende gegen 22 Uhr. Es kann jeder dazu kommen, der Lust am Singen von Liedern aus dem fränkischen Volksliedergut hat. Dazu können Liederbücher, Decken, Klappstühle sowie Essen und Trinken mitgebracht werden. sek