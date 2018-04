Liederabend und Vokal-Ensemble

Ein Liederabend mit Katrin Edelmann und dem Regionalkantor Peter Rottmann findet am Sonntag, 15. April, im Kloster Wechterswinkel statt. Beginn ist um 17 Uhr. Ein weiteres Konzert mit dem Damen Vokal-Ensemble Sjaella aus Leipzig ist am Samstag, 21.April, um 19.30 Uhr in der Kirche des Klosters Wechterswinkel vorgesehen. Sjaella hat sich in Konzerten und Wettbewerben einen guten Ruf erarbeitet und setzt Maßstäbe in der heutigen Vokalmusik. sek