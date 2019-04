Liederabend mit Schlager-Melodien

Der Liederabend des Gesangvereins Liedertafel Sonnefeld findet am Samstag, 27. April, statt. Es wirken mit: die Singgemeinschaft Rohrbach/Zeickhorn, der Männerchor Judenbach, das Ensemble "Grautöne", der Kinderchor "Just Kids", die Solisten Julia Rogge und Steffen Schiller sowie der Gastgeber Liedertafel Sonnefeld. Auf dem Programm stehen Schlager-Melodien, Lieder zum Frühling und Volkslieder. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 19.30 Uhr in der Domänenhalle. red