Der Liederkranz Beuerfeld lädt alle zu seinem Liederabend am Freitag, 21. Juni, ein. Dieser steht unter dem Motto "Moderne Klassiker". Der kurzweilige Abend wird von Chören aus der Region ausgestaltet. Unter anderem wirken an diesem Abend die Chöre aus Beiersdorf, Gauerstadt sowie Ottowind und Ahlstadt mit. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Halle in der Ortsmitte. red