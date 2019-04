Liederabend mit Ehrungen

Der Gesangverein Ottowind lädt zu seinem Lieder- und Ehrungsabend am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr in die TV-Turnhalle ein. Neben dem gemischten Chor singen der Männerchor, der Chor der Langen Berge, "Die Einfühlsamen" aus Lautertal und der Männergesangverein Neuses an den Eichen. Die Gesamtleitung hat Bojana Blohmann. Zwischen den Liedvorträgen werden langjährige Mitglieder geehrt. Im Anschluss an den offiziellen Teil schließt sich ein gemütliches Beisammensein an. red