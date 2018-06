Liederabend im Schloss

Die Ortsgruppe Adelsdorf von Bündnis 90/Die Grünen lädt ein zu einem Liederabend am Sonntag, 1. Juli, um 17 Uhr im Innenhof des Adelsdorfer Schlosses. Mit Musik der 60er, 70er und 80er Jahre kann man hier den Sonntagabend in der herrlichen Schlossatmosphäre ausklingen lassen. J. J. Waterman präsentiert sein Soloprogramm und die Besucher dürfen auch auf einige Nachwuchskünstler gespannt sein. In der Pause wird ein Augenschmaus für Abwechslung sorgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. red