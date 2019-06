Lieder zur französischen Freundschaft

Am heutigen Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr wird das Stück "Freundschaftswind - Un Vent d' Amitié - Chansons zur deutsch-französischen Freundschaft" auf der Bühne des Brückentheaters im Kurpark gespielt. Die französische Sängerin und Schauspielerin Dany Tollemer lebt in ihrer zweiten Wahlheimat Franken und tritt seit über zehn Jahren mit Pianist Andreas Rüsing auf. Mit Chansons aus Frankreich und Deutschland bringt sie den Zuhörern ihre Vision dieser Freundschaft näher. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön Klinik und im Best Western Plus Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. red