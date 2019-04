Lieder von der Liebe

Am Sonntag, 7. April, um 16 Uhr veranstaltet die Aurach-Sängergruppe in der Mehrzweckhalle Weisendorf ein Gemeinschaftskonzert, für das folgende neun Chöre und Vokalensembles aus dem Aurachgrund ihre Mitwirkung zugesagt haben: Volkschor Herzogenaurach, Herzochor Herzogenaurach, "Ton in Ton" Herzogenaurach, MGV "Fidelia" Münchaurach, "Voice Garden" Münchaurach, Chorgemeinschaft Falkendorf-Kriegenbrunn, Chorvereinigung Frauenaurach, "Cantus Vox" Niederndorf und der Landfrauenchor Erlangen-Höchstadt.

Als Gastchor wird der Männergesangverein Ottensoos beteiligt sein. Sologesang- Beiträge von Cornelia Schmid und Christian Kaltenhäußer, am Klavier begleitet von Peter Willert, werden das Programm auflockern, das von Christian Kaltenhäußer moderiert wird.

Eine Uraufführung

Das Konzert steht unter dem Motto "Mit Lieb' bin ich umfangen". Dementsprechend sind alle Beiträge dem Thema Liebe gewidmet, die hier in sehr vielfältiger Weise besungen wird, teilt die Sängergruppe mit. Dabei spannt sich der Bogen vom Renaissance-Madrigal über klassisch-romantische Gesänge bis hin zum europäischen Volkslied und zu neuzeitlichen Liedschöpfungen, denen auch ein Chorzyklus aus der Feder des ehemaligen Gruppenchorleiters Manfred Meier zuzurechnen ist, der an diesem Tage seine Uraufführung erfährt. Die musikalische Gesamtverantwortung obliegt Gruppenchorleiterin Sandra Haagen. Der Eintritt ist frei. red