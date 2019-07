Lieder von Blumen, Blüten und Düften

Die Adelgundis-Kapelle auf dem Staffelberg wird am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr wieder einmal Schauplatz eines Konzerts sein. Thomas Schaller - Gitarrist und Gitarrenbauer - hat sich hierfür mit dem Ensemble "CantiCo" - Gisela Maria Paul, Sopran, Erika Kreuzer, Mezzosopran, Wilfried Paul, Bassbariton und Pianist Christian Reissinger am Klavier - zusammengetan. Gemeinsam stellen sie eine Fülle von Blumen, Blüten und Düften in volksliedhaften Sätzen aus verschiedenen Ländern, in Stücken renommierter Komponisten sowie in eigenen Bearbeitungen musikalisch vor. Zusätzlich wird das Programm mit passend ausgesuchten Gedichten unterschiedlichster Autoren bereichert. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich über Spenden. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Stadt Bad Staffelstein am Sonntag keine Zufahrtsgenehmigungen erteilt. Konzertbesucher können am Wanderparkplatz in Romansthal parken. Foto: privat