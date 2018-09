"Lieder von Abschied und Reise" heißt es am Samstag, 22. September bei dem Konzert mit Tenor Christoph Prégardien und Pianist Michael Gees. Ab 19.30 Uhr erklingen Lieder von Franz Schubert im Rossini-Saal. Begleitet von Pianist Michael Gees lässt Christoph Prégardien durch die Harmonie von Klavier und Stimme neue Welten entstehen und lädt das Publikum zum Träumen ein. Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert wie "Willkommen und Abschied" (Es schlug mein Herz) op. 56 Nr. 1 D 767, "Der Geistertanz" (Die bretterne Kammer der Toten erbebt) D 116 oder "Der Wanderer an den Mond" (Ich auf der Erd, am Himmel du) D 870. Das Konzert wird vom Verein "Cape Classic e.V." in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH veranstaltet. Der Verein mit Sitz in Bad Kissingen unterstützt seit 2005 sorgfältig ausgesuchte Projekte zur Förderung von Kindern aus Townships der Kap Region Südafrikas. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de, sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung erhältlich.

Foto: Hermann und Clärchen Baus