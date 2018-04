Loffeld vor 13 Stunden

Lieder von Abba bis Hubert von Goisern

Singen macht Freude! Die SPD-Ortsvereine Bad Staffelstein und Ebensfeld laden zum Konzert mit dem Chor "Just for fun" ein. Die Sänger aus Seubelsdorf präsentieren in der Kirche in Loffeld Lieder von A...