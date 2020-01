Lieder unter dem Motto "Lebenswelten"

Das Vokalensemble "Klang-Total" lädt zum Konzert am Sonntag, 19. Januar, in der Kirche "Zum guten Hirten" ein. Für das Neujahrskonzert hat das Ensemble eine Liedfolge unter dem Motto "Lebenswelten" gewählt. Bei den Auftritten wird der Chor am Klavier von Markus Ewald, Bad Rodach, begleitet. Mitglieder des Ensembles bereichern instrumental mit Saxofon, Gitarre und Flöte den Chorgesang. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. red