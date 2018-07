red



Im katholischen Pfarrheim in Hallstadt findet am morgigen Freitag die Veranstaltung "Lieder und Geschichten im Schatten vom Kirchturm" statt. Im geschmückten und illuminierten Garten des Pfarrheims lesen bekannte Hallstadter wie Pfarrer Christoph Uttenreuther, Zweiter Bürgermeister Ludwig Wolf, Pastoralreferent Philipp Fischer, Claudia Büttner, Klaus Hittinger und andere lustige, sarkastische und besinnliche Geschichten vor. Musikalisch wird der Abend von Andi Lauth, dem "Singer of Songs", gestaltet. Außerdem werden kulinarische Schmankerl, fränkische Weine und spritzige Sommergetränke angeboten. Der Eintritt zu diesem gemütlichen Abend ist frei.