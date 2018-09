Lieder, Tänze, Volksweisen

Die alt-katholische Kirchengemeinde lädt am Samstag, 22. September, um 17 Uhr zu einem Konzert in ihre Nikolauskapelle am Coburger Rosengarten ein. Sie knüpft damit an die Tradition der von Heimo und Minni Maedebach initiierten Geistlichen Abendmusiken an. Bei dem kleinen Konzert verschwimmen die Grenzen zwischen geistlicher und weltlicher Musik. Wolfgang Graf bringt an der Harfe, am Cembalo und mit der Flöte Lieder, Tänze und Fantasien aus Renaissance und Barock zu Gehör. Es erklingen aber auch irische Volksweisen. Das Recital bringt in erster Linie weltliche Musik zur Aufführung, deren einfache Schönheit durchaus als geistlich aufgefasst werden kann. Viele der uns heute geläufigen Choräle wurden ja ursprünglich als Volkslieder mit einem weltlichen Text gesungen. Selbst das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann Sebstian Bach war ja zum Teil ursprünglich eine weltliche Huldigungskantate zum Geburtsstag der sächsischen Kurfürstin und polnischen Königin Maria Josepha von Sachsen. Der Eintritt zur Abendmusik in die St.-Nikolaus-Kapelle ist frei. Freiwillige Gaben sind willkommen. Die Zuwendungen kommen dem Hospizverein zugute. red