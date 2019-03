Lieder in der ehemaligen Synagoge

Der Förderverein Landsynagoge Heubach organisiert am Samstag, 16. März, eine Stunde mit Gesang und Gitarren- und Geigenklängen in der ehemaligen Heubacher Synagoge (Friedensstraße 9). Es musiziert das Eiterfelder Duo Cornelia Pfeiffer (Gitarre und Gesang) und Theresa Maria Keller (Geige). Unter dem Titel "Ich zünde ein Licht für Dich an" erklingen Lieder, die Cornelia Pfeiffer selbst geschrieben und komponiert hat. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zum Förderverein und zum Programm gibt es im Internet unter www.synagoge-heubach.de. sek