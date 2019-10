Lieder im Schüttbau

Nach längerer Pause kann der Rügheimer Kulturverein wieder einmal zu einem Liederabend in den Schüttbau einladen. Die Sopranistin Eva Maria Heusner widmet sich am Samstag, 16. November, ab 19 Uhr den Liedern von Johannes Brahms, Claude Debussy und Richard Strauss. Am Klavier begleitet die Pianistin ChingFen Lee. Mit kurzen Porträts der Komponisten lassen die beiden Musikerinnen ihre Zuhörer in die Lebenswelt eintauchen, in der diese Lieder entstanden ist, wie der Kulturverein weiter mitteilte. Karten gibt es im Vorverkauf bei "Musik Hofmann" in Hofheim, Telefon 09523/6566, und über das Kartentelefon: 09523/5475. red