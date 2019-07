Der Rabelsdorfer Gitarrist und Sänger Alexander Müller lädt für den Donnerstag, 11. Juli, zu einer weiteren Ausgabe "Lieder für die Seele" ein. Diesmal stehen in erster Linie Lieder aus dem Konzert "25 Jahre der ideale Hoffmann-Fan" auf dem Programm, teilt Müller mit. Der Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in der Lützeleberner Straße in Ebern. Der Eintritt ist frei. Der Musiker hat schon öfter Konzerte dieser Art gegeben. alc