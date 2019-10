Lieder, die Mut machen

Am Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr gibt der beliebte Chor "Spirit Voices" wieder ein Benefizkonzert für "1000 Herzen für Kronach" in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Kronach. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden sind erwünscht.

Mit dem Erlös werden notleidende Mitbürger in Stadt und Landkreis Kronach unterstützt. In diesem Benefizkonzert stellt der Chor auch seine neue CD "Neue Wege" vor. Die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" ist froh, schon seit einigen Jahren im Chor "Spirit Voices" sozial engagierte Sänger an der Seite zu haben, die immer wieder mit wunderbaren Konzerten notleidenden Menschen in Stadt und Landkreis Kronach helfen. Die Chormitglieder wissen, dass "1000 Herzen" unkompliziert, unbürokratisch und rein ehrenamtlich hilft. Die beiden Leiter des Chores, Georg Kestel und Andrea Hart, weisen in einem Gespräch auf die Gründung, Intention und Ziele des Chores hin. 1991 wurde der Chor "neue geistliche Lieder" in der Pfarrei Mariä Geburt Glosberg auf Initiative von Martin Förtsch und Georg Kestel gegründet. Nach dem zehnjährigen Jubiläum benannte sich der Chor um in "Spirit Voices", also "Stimmen des Geistes" - begeisterte Stimmen, die hoffentlich auch Begeisterung bei den Zuhörern finden, war ihre damalige Einstellung. Inzwischen ist der Name längst Programm geworden und der Chor weit über die Grenzen des Landkreises ein beliebter Kulturträger geworden.

Begeisterung für den Glauben

"Bei uns geht es um Begeisterung für den Glauben, für die frohe Botschaft und für die Musik", sagen die beiden Chorleiter. Dabei ziehen sich zentrale Themen des Lebens wie ein roter Faden durch das inzwischen breit gefächerte Repertoire. "Liebe, Vertrauen, Freiheit, Toleranz, Glaube, Kraft und Hoffnung. Die Begeisterung für diese Kerngedanken möchten wir auch für unser Publikum spürbar machen."

Zur neuen CD "Neue Wege" schreibt der Chor: "Manchmal steht man an einem Punkt und weiß, es ist Zeit für eine Veränderung, im Kleinen oder im Großen, im privaten oder im beruflichen - Zeit, neue Wege auszuprobieren. Auch wir standen als Chor an so einem Punkt und das Ergebnis der Wegwahl möchte der Chor am Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Kronach präsentieren." Aus dieser CD "Neue Wege" werden Lieder vorgestellt, die Mut machen. Lebensfreude und Zuversicht ausstrahlen, aber auch Lieder, die einladen zum Innehalten und Reflektieren, auch zum Mitmachen und Mitsingen. Die neue CD "Neue Wege" ist bereits in mehreren Geschäften in der Stadt Kronach und Stadtteilen und in den Gemeinden Stockheim und Pressig sowie Marktrodach und Steinwiesen erhältlich. eh