Für Samstag, 27. Juli, lädt die "Harmonie" Neuhaus zu einem Konzert mit dem Motto "Lieder, die Laune machen" in den Innenhof des Neuhauser Wasserschlosses ein. Los geht's um 17 Uhr. Es singen und musizieren der Chor "Harmonie" Neuhaus, am Klavier Jan Molga und Hella Commichau sowie Johannes Ort am Schlagzeug unter Leitung von Hella Commichau. Die Proben haben dem Chor viel Freude bereitet und im Konzert wollen die Sänger zeigen, dass Singen Spaß macht. Bei Regen findet das Konzert in der Aischgrundhalle in Adelsdorf statt.